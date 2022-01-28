Обманывающим россиян коучерам грозит лишение свободы до 5 лет

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До 5 лет колонии грозит организаторам коучингов и марафонов личностного роста, обманывающим россиян. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

"Речь идет о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – отметил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно Уголовному кодексу РФ, данное преступление с причинением значительного ущерба наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. При этом значительный ущерб начинается от 5 тысяч рублей.

Сенатор уточнил, что те, кто подвергся обману со стороны таких организаторов, могут обращаться в правоохранительные органы.

"Есть целый институт досудебного расследования, который поможет разобраться", – отметил Башкин.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров. Злоумышленники регулярно посещают пожилых людей под видом домашних мастеров, убеждая их оформить так называемую подписку на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счетчиков по завышенным ценам.