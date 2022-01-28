Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:02

Обманывающим россиян коучерам грозит лишение свободы до 5 лет

общество

Фото: depositphotos/Tzido

До 5 лет колонии грозит организаторам коучингов и марафонов личностного роста, обманывающим россиян. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

"Речь идет о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – отметил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно Уголовному кодексу РФ, данное преступление с причинением значительного ущерба наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет. При этом значительный ущерб начинается от 5 тысяч рублей.

Сенатор уточнил, что те, кто подвергся обману со стороны таких организаторов, могут обращаться в правоохранительные органы.

"Есть целый институт досудебного расследования, который поможет разобраться", – отметил Башкин.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров. Злоумышленники регулярно посещают пожилых людей под видом домашних мастеров, убеждая их оформить так называемую подписку на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счетчиков по завышенным ценам.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать