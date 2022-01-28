Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

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Злоумышленники стали использовать чаты владельцев квартир в жилых комплексах для выманивания денег у россиян. Об этом сообщает "Лента.ру".
Мошенники полностью клонируют внешний вид аккаунта одного из активных участников группы и пишут в личные сообщения его потенциальным знакомым с просьбой одолжить денег. За последнюю неделю такой вид мошенничества дважды был замечен в чатах московских жилых комплексов.
"Если кто-то из чата жилого комплекса просит деньги, пожалуйста, проверьте, прежде чем что-то предпринимать", – пояснила одна из пострадавших.
Похожий способ мошенника ранее использовали в других соцсетях, однако там взламывали аккаунт для получения доступа к переписке.
В свою очередь, эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что злоумышленники продолжают использовать один из трех сценариев воздействия на пользователей: страх, любопытство, желание приобрести товар бесплатно.
"Данная схема мало чем отличается от любой другой, поэтому варианты борьбы с ней будут достаточно простые: некое критическое мышление в отношении того, что мы видим в интернете и что нам предлагают, и отслеживание тех сайтов, которые мы посещаем", – цитирует Лукацкого RT.
При этом он отметил, что пользователи не любят тратить время, чтобы проверить информацию в интернете. Они кликают на какую-либо ссылку, даже не задумываясь об этом.
От злоумышленников же может уберечь использование виртуальных платежных карт и инструментов защиты на рабочих компьютерах.
Ранее сообщалось, что в январе был зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. При этом вместо билетов злоумышленники оформляли подписку на мошеннические сайты. После оформления подписки мошенники списывали деньги с карты. Происходило это не разово, а с интервалом в несколько секунд.
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