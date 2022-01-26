Россиянам рассказали о популярных уловках e–mail мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самой популярной уловкой e–mail мошенников в 2021 году стало предложение лотерейных билетов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные исследования "Яндекс 360".

Не менее популярными были письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. При этом мошенники отправляли сообщения от имени крупных компаний и госучреждений. В письмах они просили указать платежные данные или другую важную информацию.

В число самых распространенных мошеннических схем вошли предложения о возврате страховых выплат, письма-пустышки и информирование о зачислении средств на электронный кошелек. При этом обычно приложения к письмам-пустышкам содержали опасный контент.

Злоумышленники также рассылали фейковые приглашения на встречи, ссылки в которых вели на опасные сайты.

Ранее менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова назвала основные ошибки, которые допускают пользователи при работе с ноутбуком или стационарным компьютером. Специалист рекомендовала осторожнее относиться к флешкам, купленным не в официальном магазине. Как объяснила Михайлова, такой диск может содержать троянский вирус.