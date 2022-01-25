В Роскомнадзоре планируют блокировать звонки с подменных номеров – СМИ

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Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров, сообщает газета "Коммерсант".

Речь идет о "Главном радиочастотном центре" (ГРЧЦ). На портале госзакупок он заказал исследование технологии блокировки таких номеров. Контракт стоимостью 8,2 миллиона рублей заключили в конце декабря.

Работы проводятся под шифром "Идентификация". Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы.

Представитель ГРЧЦ рассказал, что такое исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи. При этом опрошенные операторы утверждают, что давно используют свои решения для блокировки подозрительных звонков.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка. Он отметил, что злоумышленники могут использовать голос любого держателя смартфона посредством технологии deep fake.

Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить возможность его редактирования.

Власти обратили внимание на использование мошенниками подменных номеров для обмана граждан в прошлом году. Всего за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники украли у россиян около 45 миллиардов рублей.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до одного миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.

