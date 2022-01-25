Минцифры проверяет сообщения об утечке данных сервиса "Госуслуги стоп коронавирус"

25 января, 23:08
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Угроз для безопасности личных данных пользователей приложения "Госуслуги стоп коронавирус" нет. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщает ТАСС.
"Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в телеграм-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус", – сообщили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что в базе приложения персональные данные граждан не содержатся.
"При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет", – добавили в Минцифры.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей труднодоступных территорий России начнут загружаться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг. Соответствующее постановление уже подготовлено российским правительством.
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