Госуслуги начнут сообщать автовладельцам об отзывных кампаниях по их машинам

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Росстандарт в этом году будет через портал госуслуг информировать владельцев автомобилей о подпадании их машин под отзывную кампанию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, ведомство планирует наладить в 2022 году передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств с помощью "витрины данных" в Национальной системе управления данными.

В частности, планируется передавать данные в систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.

Ранее сообщалось, что компания Nissan отзовет в РФ 4,4 тысячи машин Pathfinder. В этих моделях могут быть проблемы со стоп-сигналами.

