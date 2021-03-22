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Транспорт

15:55

Более 4 тыс автомобилей Nissan отзывают в России

транспорт авто

Фото: depositphotos/blinow61

Компания Nissan отзовет в РФ 4,4 тысячи машин Pathfinder. В этих моделях могут быть проблемы со стоп-сигналами, заявили в Росстандарте.

"Отзыву подлежат 4 448 автомобилей Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года с VIN-кодами согласно приложению", – говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Как уточняется, причиной для отзыва авто является то, что потом реле стоп-сигналов может замкнуть в положении "ВКЛ" из-за вибраций.

В том случае если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, объяснили в организации. В результате автомобилисту может быть доступна только ограниченная мощность двигателя.

Во всех иномарках, подпадающих под отзывную кампанию, поменяют реле стоп-сигнала на деталь нового образца. Работы будут произведены бесплатно.

Ранее сообщалось, что более 100 автомобилей Volvo отзовут в России. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

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