Результаты экспресс-тестов на COVID-19 будут загружаться на портал госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В ближайшее время результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей труднодоступных территорий России начнут загружаться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он напомнил, что в настоящее время на портале госуслуг доступна возможность загрузки данных исключительно ПЦР-тестирования.
По его словам, соответствующее постановление уже подготовлено российским правительством.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последние две недели в России значительно увеличилось число бессимптомных случаев коронавируса. Она отметила, что этот показатель вырос в 2,3 раза.
Также Попова заявила, что сейчас в стране насчитывается 5 889 случаев "Омикрона". При этом 70% заболевших не были привиты от COVID-19.
"Омикрон"-штамм зафиксирован в 71 регионе России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: