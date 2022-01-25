Результаты экспресс-тестов на COVID-19 будут загружаться на портал госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В ближайшее время результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей труднодоступных территорий России начнут загружаться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он напомнил, что в настоящее время на портале госуслуг доступна возможность загрузки данных исключительно ПЦР-тестирования.

По его словам, соответствующее постановление уже подготовлено российским правительством.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последние две недели в России значительно увеличилось число бессимптомных случаев коронавируса. Она отметила, что этот показатель вырос в 2,3 раза.

Также Попова заявила, что сейчас в стране насчитывается 5 889 случаев "Омикрона". При этом 70% заболевших не были привиты от COVID-19.

