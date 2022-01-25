Мурашко заявил, что в РФ в резерве находятся 30% коек для пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В регионах России в резерве находятся почти 30% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

По его словам, сейчас для обеспечения повышенной готовности развернуто 165 тысяч коек.

Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона". Он призвал москвичей не паниковать, а оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ не нужно, достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.

Инфекционист добавил, что бригады скорой помощи приедут при тяжелой ситуации. К такой относятся очень высокая температура, которая не поддается снижению стандартными жаропонижающими препаратами двое суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, одышка в покое, не связанная с физической нагрузкой.

