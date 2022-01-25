Попова сообщила о росте бессимптомных случаев коронавируса в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об увеличении числа бессимптомных случаев коронавируса в РФ. Об этом она сообщила в рамках заседания Координационного совета по борьбе с инфекцией.

По ее словам, этот показатель вырос в 2,3 раза за последние 2 недели.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при заболевании "Омикроном" на 9–10-й день может развиваться поражение легких, несмотря на то что штамм в 10 раз медленнее размножается.

Специалист добавила, что в группе риска находятся пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и дети, у которых вирус может вызывать бронхит.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.

