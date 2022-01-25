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Москва 24

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Общество

02:25

Заболеваемость коронавирусом в РФ может превысить 100 тыс случаев в сутки – инфекционист

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-инфекционист Николай Малышев допустил, что число зафиксированных в России случаев коронавируса может превысить отметку в 100 тысяч заболевших ежедневно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Идет очень быстро, заражаются очень быстро, проходит 4–5 дней и уже во всю болеют, а за это время распространяют, <…> подъем ждет значительный", – заявил эксперт.

Малышев предположил, что пик заболеваемости ожидается в России в начале-середине февраля.

За последние сутки число госпитализаций из-за коронавируса в России составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня.

Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. За сутки в стране выявили 65 109 новых случаев COVID-19.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна в России. По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций из-за коронавируса, но отмечают и динамику заболеваемости.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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