В Москве за сутки госпитализировали 5,1% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в Москве госпитализировали 992 человека с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Это 5,1% от числа выявленных случаев.

В штабе подчеркнули, что с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Всего за сутки выявлено 19 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 516 пациентов. Выздоровел за 24 часа еще 3 231 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 927 017.

В столице скончался 71 пациент с COVID-19.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. За сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер заявила, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что никто не может делать такие прогнозы наверняка, однако это соответствует тому, что известно о других пандемиях. По словам Гертнер, все они заканчивались.

