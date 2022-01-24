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Общество

06:46

Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся "Омикрон"-штаммом

общество медицина

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Почти три четверти всех заразившихся штаммом коронавируса "Омикрон" в Бангладеш (73%) жаловались на насморк. Об этом рассказал представитель Главного управления здравоохранения страны Назмул Ислам.

Он отметил, что у 68% пациентов наблюдались головные боли, при этом 64% сообщили о чувстве усталости. Еще 60% заразившихся "Омикроном" жаловались на чихание и боль в горле, 44% – на кашель.

"Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа", – приводит его слова местный портал bdnews24.

При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и с комплексом других болезней, рассказал ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, в свою очередь, рассказал, что "Омикрон" может проникать в организм человека через глаза. Эксперт пояснил, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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