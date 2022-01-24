Эксперт рассказал, как "Омикрон" может проникать в организм человека

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может проникать в организм человека через глаза.
Эксперт пояснил, что одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.
"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "Дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "Омикрон". <...> Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза", – приводит его слова ТАСС.
В то же время Исаев подчеркнул, что в настоящий момент пока мало информации о точной симптоматике "Дельты" и "Омикрона".
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове предупредила о возможной более высокой заразности будущих штаммов COVID-19. По ее словам, продолжительность циркуляции вируса в популяции обуславливает его возможности к изменению.
Специалист ВОЗ отдельно напомнила, что заболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с долгосрочными негативными последствиями. Ван Керкхове добавила, что "Омикрон" не стоит считать слабым, поскольку он по-прежнему опасен.
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