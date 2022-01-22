Названы симптомы "Омикрона" в период роста заболеваемости COVID-19

Фото: depositphotos/alexraths
При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.
"Может быть один насморк – и у тебя уже "Омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "Омикрон", в данный период, в момент роста заболеваемости", – приводит слова специалиста ТАСС.
Тимаков добавил, что при "Омикроне" существует множество разнообразных клинических проявлений. В частности, о заражении этим штаммом могут свидетельствовать также нарушение сна и недомогания.
"При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе", – добавил инфекционист.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что "Омикрон" активно распространяется в России и может стать доминирующим штаммом коронавируса, в связи с чем она призвала граждан ревакцинироваться.
Москвичам рассказали, почему от "Омикрона" заболевают чаще, а госпитализируют реже
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: