Названы симптомы "Омикрона" в период роста заболеваемости COVID-19

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При заражении "Омикрон"-штаммом коронавирус может проявляться как единственным симптомом, так и их комплексом, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время, когда наблюдается подъем заболеваемости, у заразившихся проявляется сразу несколько симптомов – насморк, головная боль, осиплость, расстройство стула и боль в горле.

"Может быть один насморк – и у тебя уже "Омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "Омикрон", в данный период, в момент роста заболеваемости", – приводит слова специалиста ТАСС.

Тимаков добавил, что при "Омикроне" существует множество разнообразных клинических проявлений. В частности, о заражении этим штаммом могут свидетельствовать также нарушение сна и недомогания.

"При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе", – добавил инфекционист.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что "Омикрон" активно распространяется в России и может стать доминирующим штаммом коронавируса, в связи с чем она призвала граждан ревакцинироваться.