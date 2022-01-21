Голикова заявила, что "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России активно распространяется штамм "Омикрон", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, он может стать доминирующим, в связи с чем Голикова призвала граждан ревакцинироваться.

"Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", – цитирует Голикову Оперативный штаб.

За последние сутки в России госпитализировали 9 136 человек с коронавирусом. Это на 0,34% меньше, чем накануне. Перебороли болезнь за 24 часа еще 24 719 человек.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

