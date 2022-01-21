Голикова заявила, что "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России активно распространяется штамм "Омикрон", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, он может стать доминирующим, в связи с чем Голикова призвала граждан ревакцинироваться.
"Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", – цитирует Голикову Оперативный штаб.
За последние сутки в России госпитализировали 9 136 человек с коронавирусом. Это на 0,34% меньше, чем накануне. Перебороли болезнь за 24 часа еще 24 719 человек.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.
В Роспотребнадзоре назвали самую уязвимую к "Омикрону" группу детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: