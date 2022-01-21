За сутки в РФ госпитализировали 9 136 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России госпитализировали 9 136 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Уточняется, что это на 0,34% меньше, чем накануне. Перебороли болезнь за 24 часа еще 24 719 человек.
За сутки по стране выявили 49 513 новых случаев коронавируса, при этом от последствий заболевания умерли 692 человека.
Наименьший темп прироста случаев зафиксирован в ЕАО – 23, НАО – 12, на Чукотке – 5.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.
В Роспотребнадзоре назвали самую уязвимую к "Омикрону" группу детей
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