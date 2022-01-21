Ученые раскрыли опасное последствие COVID-19 для мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коронавирус может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, чего не может произойти из-за вакцинации против COVID-19, сообщает журнал American Journal of Epidemiology.
"Вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров", – отмечается в издании.
Ученые не нашли какого-либо плохого влияния прививки и на планирующих ребенка женщин.
Ранее врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала, что коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", может вызывать обострение кожных заболеваний. По словам эксперта, у всех вариантов этой инфекции наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Поэтому в данном случае "Омикрон" не отличается от "Дельты".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: