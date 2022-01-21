Минздрав РФ предупредил о негативных последствиях COVID-19 для непривитых

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Коронавирус оказывает долгосрочное негативное влияние на организм человека, особенную опасность данные последствия представляют для непривитых, заявили в Минздраве РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья, особенно у тех, кто не прошел вакцинацию", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В Минздраве подчеркнули, что в условиях распространения "Омикрон"-штамма необходимо носить медицинские маски и респираторы при контактах с другими людьми и в закрытых помещения. Кроме того, россиян призвали чаще мыть руки, обрабатывать их антисептическими средствами, избегать посещения мест скопления людей, а также пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию.
"По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через шесть месяцев надежно защищают от тяжелого течения заболевания", – пояснили в Минздраве.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал самое неэффективное средство защиты от "Омикрона". По словам эксперта, хуже всего со своей задачей справляется тканевая маска, чуть более эффективная – медицинская. Вместе с тем терапевт посоветовал отдать предпочтение респираторам 2-го класса.
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