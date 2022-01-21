Иммунолог рассказал, нужно ли носить перчатки для защиты от "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что для защиты от "Омикрона" лучше обрабатывать руки санитайзерами.
По словам специалиста, перчатки необходимо носить медицинским работникам и продавцам в магазине в связи с особенностями своей профессии. Но распространять такую меру на всех нет необходимости, считает эксперт.
Руками человек может перенести вирус на слизистые рта, носа и глаз, отмечает иммунолог. Поэтому, по словам Крючкова, важна именно обработка рук антисептическими средствами.
"Перчатки никогда не были эффективны. То есть доказательств эффективности масок достаточно много. Антисептики тоже должны помогать, хотя и исследований по ним меньше. Но по перчаткам доказательных данных, что это работает при таких ОРВИ-подобных вирусах, нет", – заявил специалист.
Обрабатывать руки нужно после посещения общественных мест: магазинов, торговых центров, транспорта, а также перед приемом пищи, говорит эксперт. Кроме того, обязательно следует носить маску, заключил он.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал самое неэффективное средство защиты от "Омикрона". По словам эксперта, хуже всего со своей задачей справляется тканевая маска, чуть более эффективная – медицинская. Вместе с тем терапевт посоветовал отдать предпочтение респираторам 2-го класса.
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