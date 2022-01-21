Иммунолог рассказал, нужно ли носить перчатки для защиты от "Омикрона"

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что для защиты от "Омикрона" лучше обрабатывать руки санитайзерами.

По словам специалиста, перчатки необходимо носить медицинским работникам и продавцам в магазине в связи с особенностями своей профессии. Но распространять такую меру на всех нет необходимости, считает эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Что касается широкого использования вне зависимости от профессий, то здесь нет никакого смысла. Лучше вместо перчаток периодически пользоваться санитайзерами. Перчатками пользоваться можно, но особой пользы в этом нет. Даже в общественном транспорте. В принципе без них вполне можно обойтись.

Руками человек может перенести вирус на слизистые рта, носа и глаз, отмечает иммунолог. Поэтому, по словам Крючкова, важна именно обработка рук антисептическими средствами.

"Перчатки никогда не были эффективны. То есть доказательств эффективности масок достаточно много. Антисептики тоже должны помогать, хотя и исследований по ним меньше. Но по перчаткам доказательных данных, что это работает при таких ОРВИ-подобных вирусах, нет", – заявил специалист.

Обрабатывать руки нужно после посещения общественных мест: магазинов, торговых центров, транспорта, а также перед приемом пищи, говорит эксперт. Кроме того, обязательно следует носить маску, заключил он.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал самое неэффективное средство защиты от "Омикрона". По словам эксперта, хуже всего со своей задачей справляется тканевая маска, чуть более эффективная – медицинская. Вместе с тем терапевт посоветовал отдать предпочтение респираторам 2-го класса.

