Ученые назвали фактор защиты от тяжелого заболевания "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Группа ученых из Каролинского института в Швеции определила, что может защищать организм человека от тяжелого течения коронавируса при заражении "Омикрон"-штаммом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Специалисты установили, что Т-клетки, возникающие в организме привитых и переболевших данным вирусом, противодействуют осложнениям при "Омикроне".
Ученые исследовали анализы 128 человек, разделенных на вакцинированных, переболевших коронавирусом, и тех, кто не прививался, но и не болел COVID-19. У первой группы анализы взяли спустя полгода после второй прививки, у второй группы – через девять месяцев после заражения.
Было установлено, что Т-клетки в организме данных испытуемых эффективно распознавали шиповидный белок "Омикрона". Лучший иммунный ответ фиксировался в группе вакцинированных от коронавируса.
Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева ранее объяснила, какие продукты следует включить в рацион для укрепления организма на фоне распространения нового варианта коронавируса.
По мнению эксперта, рекомендуется в первой половине дня съедать кусочек сала. Насыщенные жиры и масла из источников животного происхождения особенно помогают дыхательной системе человека.
Вирусолог объяснил, как защититься от "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: