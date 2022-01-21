Ученые назвали фактор защиты от тяжелого заболевания "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа ученых из Каролинского института в Швеции определила, что может защищать организм человека от тяжелого течения коронавируса при заражении "Омикрон"-штаммом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты установили, что Т-клетки, возникающие в организме привитых и переболевших данным вирусом, противодействуют осложнениям при "Омикроне".

Ученые исследовали анализы 128 человек, разделенных на вакцинированных, переболевших коронавирусом, и тех, кто не прививался, но и не болел COVID-19. У первой группы анализы взяли спустя полгода после второй прививки, у второй группы – через девять месяцев после заражения.

Было установлено, что Т-клетки в организме данных испытуемых эффективно распознавали шиповидный белок "Омикрона". Лучший иммунный ответ фиксировался в группе вакцинированных от коронавируса.

Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева ранее объяснила, какие продукты следует включить в рацион для укрепления организма на фоне распространения нового варианта коронавируса.

По мнению эксперта, рекомендуется в первой половине дня съедать кусочек сала. Насыщенные жиры и масла из источников животного происхождения особенно помогают дыхательной системе человека.