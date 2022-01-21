В Москве госпитализировали 6,7% от числа заболевших COVID-19 за сутки

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За сутки в Москве были госпитализированы 1 064 человека с COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 510 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Специалисты пояснили, что в условиях распространения и доминирования штамма "Омикрон" наиболее важным показателем оценки эпидемической ситуации является число госпитализаций.

"В городе выздоровели еще 2 313 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 917 946", – говорится в сообщении.

За сутки в Москве зафиксировали 15 987 новых случаев коронавируса. Доля госпитализаций от числа всех выявленных случаев снизилась до 6,7%, несмотря на рост заболеваемости. За последние 24 часа скончались 72 человека с подтвержденным COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с Сергеем Собяниным введение локдауна в Москве. По словам Пескова, накопленный опыт противодействия пандемии позволяет не акцентироваться на подобных мерах.