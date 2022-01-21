Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с Сергеем Собяниным введение локдауна в Москве, передает ТАСС.
Встреча главы государства и мэра столицы состоялась накануне, 20 января.
"Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло", – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, накопленный опыт противодействия пандемии позволяет не акцентироваться на подобных мерах.
За последние сутки в РФ госпитализировали 9 136 человек. Перебороли болезнь за 24 часа еще 24 719.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.
Песков заявил, что накопленный опыт позволяет избегать локдауна в Москве
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