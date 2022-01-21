Дату послания Путина парламенту могут перенести из-за "Омикрона" – Песков

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Дату послания президента России к Федеральному собранию выберут с учетом пиков заболеваемости "Омикроном". Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о влиянии коронавируса на дату и формат послания, представитель Кремля подчеркнул, что прямой связи нет, так как уже имеется опыт организации мероприятий с учетом предписаний Роспотребнадзора.

"Но, конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень вот этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", – приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь заверил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо и пребывает в рабочем настроении.

Ранее Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. По его словам, уже ведется подготовка к проведению соответствующего мероприятия.

