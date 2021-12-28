Песков ответил об участниках послания президента Федеральному собранию

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Количество участников послания президента России Федеральному собранию будет зависть от эпидемиологической обстановки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, число участников каждый раз определяют вместе со специалистами Роспотребнадзора.

"Это каждый раз зависит от конкретного момента. <...> Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. По его словам, уже ведется подготовка.

Песков отметил, что концептуально текст послания готов, однако его еще нужно проработать детально – дорабатывать его будет сам президент.

