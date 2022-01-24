За сутки в РФ госпитализировали 5 970 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. За сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции.

На Москву пришлось 19 509 случаев, на Санкт-Петербург – 8 413, Московскую область – 5 980, Нижегородскую область – 714, Свердловскую область – 1 202, Самарскую область – 1 192, Ростовскую область – 927, Воронежскую область – 795, Красноярский край – 464, Пермский край – 1 045, Иркутскую область – 551.

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 655 человек, за весь период пандемии скончались 326 767 человек.

Ранее эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер заявила, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что никто не может делать такие прогнозы наверняка, однако это соответствует тому, что известно о других пандемиях. По словам Гертнер, все они заканчивались.

