Число госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось в 48 регионах РФ – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В 48 российских регионах увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Несмотря на это, большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть – на врачей и медперсонал в поликлиниках, подчеркнул премьер.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при заболевании "Омикроном" на 9–10-й день может развиваться поражение легких, несмотря на то что штамм в 10 раз медленнее размножается.

Специалист добавила, что в группе риска находятся пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и дети, у которых вирус может вызывать бронхит.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.

