Эксперт перечислила основные ошибки при работе с компьютером

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Россиянам назвали основные ошибки, которые допускают пользователи при работе с ноутбуком или стационарным компьютером. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в интервью агентству "Прайм".
Специалист рекомендовала осторожнее относиться к флешкам, купленным не в официальном магазине. Как объяснила Михайлова, такой диск может содержать троянский вирус.
Специалист также предостерегла пользователей от установки программного обеспечения из неофициальных источников. Для избежания проблем она рекомендовала использовать службу Virustotal, бесплатно проверяющую подозрительные файлы и ссылки на предмет вирусов.
Ранее издание Nikkei Asian Review сообщило, что крупнейшие производители электроники могут ощутить новые проблемы с поставками комплектующих. В частности, на это повлияли решения по снижению электропотребления в Китае.
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