Названа возможная причина усиления дефицита электроники

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Крупнейшие производители электроники могут ощутить новые проблемы с поставками комплектующих. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

На производство электронных компонентов повлияло решение властей Китая по снижению энергопотребления. В стране увеличены цены на газ и уголь, а потребление энергии промышленными объектами ограничивается.

С первыми задержками уже столкнулись подрядчики Apple и Tesla. Фабрики были вынуждены останавливать конвейерное производство, в связи с чем остальные участники производственной цепи начали работать с ограниченными запасами готовых изделий.

В настоящий момент производители испытывают нехватку чипов и процессоров, однако новые решения властей КНР могут дополнительно повлиять на создание электронных устройств.

По мнению директора по корпоративному бизнесу Intel в России Сергея Жукова, существующий дефицит компонентов для электроники может сохраниться до 2023 года. Причинами специалист назвал пандемию, экономический кризис и нарушение цепочек поставок, а также растущий спрос на электронику.