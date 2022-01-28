Мошенники начали списывать деньги с карт россиян под видом онлайн-покупки билетов

Фото: depositphotos/dedivan1923

В январе был зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. При этом вместо билетов злоумышленники оформляли подписку на мошеннические сайты, сообщает РБК со ссылкой на представителя ВТБ.

После оформления подписки мошенники списывали деньги с карты. Происходило это не разово, а с интервалом в несколько секунд.

"С банковской карты покупателя происходили списания денежных средств в размере от 5 000 до 20 000 рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса", – уточнил представитель ВТБ.

По его словам, мошенники рассылают фейковые объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров и сайтов знакомств. Жертве предлагают заполнить платежную форму на сайте, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, реквизиты его карты.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров отметил, что раньше не наблюдалось масштабного использования схемы с многократным списанием денежных средств. Он отметил, что существуют популярные схемы, в которых применяется метод постепенного списания средств. Однако в таких схемах количество списаний ограничено, а мошенники пытаются заранее узнать баланс карты для его обнуления.

"Мы предполагаем, что после получения реквизитов карты на фишинговом сайте запускался бот, который инициировал платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через 3-D Secure", – сказал Егоров.

Ранее сообщалось, что самой популярной уловкой email-мошенников в 2021 году стало предложение лотерейных билетов. Не менее популярными были письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. При этом мошенники отправляли сообщения от имени крупных компаний и госучреждений.