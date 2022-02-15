В РФ предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева обращение с предложением разместить на портале госуслуг раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

По его словам, внедрение раздела поможет гражданам оперативно сообщить о факте мошенничества, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы.

Крупник отметил, что это может стать опорой для правоохранителей в разработке мер по борьбе с финансовыми киберпреступлениями.

Ранее в Москве задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенническом хищении 57 тысяч рублей у пенсионерки.

Молодой человек несколько раз звонил 80-летней женщине, навязывая ей юридические услуги и убеждая, что поможет вернуть потерянные ранее денежные средства. Добившись ее согласия, молодой человек похитил указанную сумму.