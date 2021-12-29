Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность в Москве

10:32
Фото: 77.мвд.рф
Полицейские пресекли в Москве деятельность теневых банкиров, которые незаконно заработали свыше 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, злоумышленники без лицензии предоставляли услуги по кассовому обслуживанию.
В криминальной схеме участвовали более 200 подконтрольных сообщников компаний-однодневок. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам, а затем обналичивались.
"По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали свыше 26 миллионов рублей", – сказала Волк, добавив, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Она добавила, что правоохранители провели 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах. В ходе проведения мероприятий изъяли компьютеры, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации и другие имеющие отношение к делу предметы.
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников, лишившись квартиры и дачи. Мошенники убедили Яковенко в том, что на его квартиру покушаются недобросовестные риелторы. Профессора призвали подыграть им, подписав все документы, после чего ученый отдал вырученные деньги якобы сотрудникам полиции, которые, как утверждалось, расследовали это дело.
После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а позже объявился покупатель квартиры, в грубой форме принуждавший профессора покинуть жилплощадь, в которой, помимо ученого, также проживает и несовершеннолетний ребенок.
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