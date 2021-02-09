Менеджер банка похитила у вкладчиков свыше 13 млн рублей в Башкирии

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Следственные органы Башкирии завели уголовное дело в отношении работницы местного банка. Ее подозревают в краже у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей, говорится на сайте регионального СК РФ.

35-летняя женщина, которую уже уволили, является фигуранткой сразу 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения.

"По версии следствия, клиентский менеджер банка с января 2019 года по октябрь 2020 года похитила более 13,4 миллиона рублей у 20 клиентов учреждения, которые вносили деньги на депозитные счета на длительный срок", – заявили следователи.

Как установлено, работница банка без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты, затем получала их лично. Потом подозреваемая могла снимать деньги в банкоматах или оформлять перевод себе на счет.

Про финансовые махинации служба безопасности банка узнала, когда один из вкладчиков пожаловался на нехватку денег.

Ранее лжесотрудник финансовой организации в Москве похитил со счета мужчины 4,7 миллиона рублей. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере, продолжаются следственные действия.