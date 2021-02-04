Лжесотрудник финансовой организации в Москве похитил со счета мужчины 4,7 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Полицейские расследуют дело о краже крупной суммы денег у мужчины. Злоумышленнику удалось похитить 4,7 миллиона рублей, заявили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 3 февраля в дежурную часть поступило обращение от гражданина 1953 года рождения о хищении средств с банковского счета.

"Выяснилось, что 25 января текущего года потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации", – уточнили представители МВД. Мошенник под предлогом якобы возврата денег от брокерской компании смог получить реквизиты банковского счета гражданина, украв деньги.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере, продолжаются следственные действия.

Ранее работника столичного склада заподозрили в краже 550 килограммов рыбной продукции. Украденную продукцию злоумышленник уже сбыл.