Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:36

Лжесотрудник финансовой организации в Москве похитил со счета мужчины 4,7 млн рублей

происшествия криминал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Полицейские расследуют дело о краже крупной суммы денег у мужчины. Злоумышленнику удалось похитить 4,7 миллиона рублей, заявили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 3 февраля в дежурную часть поступило обращение от гражданина 1953 года рождения о хищении средств с банковского счета.

"Выяснилось, что 25 января текущего года потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации", – уточнили представители МВД. Мошенник под предлогом якобы возврата денег от брокерской компании смог получить реквизиты банковского счета гражданина, украв деньги.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере, продолжаются следственные действия.

Ранее работника столичного склада заподозрили в краже 550 килограммов рыбной продукции. Украденную продукцию злоумышленник уже сбыл.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать