Работника столичного склада подозревают в краже 550 кг рыбной продукции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в краже крупной партии рыбной продукции со склада. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В дежурную часть обратился представитель одной из городских организаций. "Женщина сообщила, что неизвестный похитил со склада организации, находящегося в Центросоюзном переулке, более 550 килограммов рыбной продукции", – говорится в сообщении ведомства.

Материальный ущерб, по информации МВД, составил 500 тысяч рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать, им оказался 26-летний житель Московской области. Установлено, что задержанный был внештатным сотрудником склада.

Украденную продукцию злоумышленник уже сбыл, заведено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее бутылку вина за 29 тысяч рублей украли из магазина на Остоженке. В связи с инцидентом ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.