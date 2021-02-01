Часы и деньги украли у москвича после того, как он выпил неизвестную жидкость

09:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трое неизвестных украли у москвича часы Breitling и другие личные вещи после того, как он выпил неизвестную жидкость из бутылки, которую они ему дали в автомобиле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как уточняется, мужчина заявил в полицию о том, что в ночь на 30 января у кафе на улице Большой Лубянке он сел в иномарку, в которой находились трое неизвестных.
"Один из них предложил потерпевшему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, заявитель потерял сознание. Его обнаружили на улице Старослободской с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в медучреждении, мужчина обнаружил отсутствие телефона, часов Breitling, паспорта, банковских карт – с них были списаны деньги", – говорится в сообщении пресс-службы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила около 620 тысяч рублей.
Ранее неизвестные украли почти 1,5 миллиона рублей с банковских счетов жителя Москвы. Преступники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его установить на телефон приложение TeamViewer якобы для сохранения денежных средств на банковских счетах.
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