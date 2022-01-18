Выдававший себя за юриста подросток выманил 57 тыс рублей у пенсионерки в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенническом хищении 57 тысяч рублей у пенсионерки.

Об этом со ссылкой на руководителя управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимира Васенина сообщает "Агентство "Москва".

Он уточнил, что молодой человек несколько раз звонил 80-летней женщине, навязывая ей юридические услуги и убеждая, что поможет вернуть потерянные ранее денежные средства.

"За свои услуги злоумышленник попросил 115 тысяч рублей, однако женщина сообщила, что сможет оплатить только 57 тысяч рублей. Фигурант дела согласился и сообщил, что приедет к ней домой для составления договора на оказание услуг и их оплату", – говорится в сообщении.

В это же время пенсионерка рассказала о случившемся своим близким, которые и обратились в полицию. Сразу после передачи денежных средств подросток был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Москве задержали лжеюристов, которые обманули около 100 человек. Мошенники звонили гражданам по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.

Один из потерпевших, – пенсионер, сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. Впоследствии он заплатил более 1,3 миллиона рублей, однако работники организации своих обязательств не выполнили. Сотрудникам полиции удалось установить троих подозреваемых. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья.