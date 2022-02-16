Таиланд разрешил привитым "Спутником Лайт" въезжать в страну без карантина

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Власти Таиланда отменили обязательный карантин для прибывающих в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает РИА Новости.
Иностранцы, получившие одну дозу "Спутника Лайт", были включены в электронную систему оформления разрешений на въезд ThailandPass. Опцию бескарантинного въезда в Таиланд можно выбрать в рамках программы так называемых туристических песочниц – закрытых территорий, где турист должен провести первые дни пребывания в стране, чтобы получить полную свободу передвижения.
При этом "Спутник Лайт" не распространяется на другую схему бескарантинного въезда – Test&Go. По этой программе, которая была открыта для россиян с 1 февраля, турист должен сдать отрицательный тест на коронавирус по прибытии в страну. После этого он получает полную свободу передвижения на четыре дня, после чего он обязан сдать второй отрицательный ПЦР-тест. Программа Test&Go распространяется только на привитых "Спутником V".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что туроператоры рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Таиланд в связи с гораздо более высокими рисками получения положительного теста на коронавирус по прилете, чем в других странах. Сообщалось, что стоимость проживания на карантине в гостинице в случае сдачи положительного теста может достигать 200 тысяч рублей.
Позднее в Ассоциации туроператоров России опровергли внесение Таиланда в черный список для посещения. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что вопрос с ПЦР действительно существует, туристов об этом предупреждают в агентствах. Однако никто не отговаривает и никто не пытается перенаправить в другую страну.
Таиланд разрешил привитым "Спутником Лайт" въезд без карантина
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