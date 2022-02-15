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туризм

15:20

АТОР опровергла внесение Таиланда в черный список для туристов

туризм

Фото: depositphotos/studio306stock

Ассоциация туроператоров России не давала рекомендаций о нежелательности либо опасности путешествий в Таиланд для туристов, не говорят об этом и сами представители туротрасли, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

До этого АТОР приводила статистические сведения, согласно которым за первые 10 дней текущего месяца в королевство прибыли 4 103 россиянина, из них у 768 человек был выявлен коронавирус.

"В случае с Таиландом – действительно, у каждого пятого положительный тест, не получается заподозрить сам тест в браке. Каждый пятый с положительным, это значит, что они не могут сразу отправиться на отдых, что очень дискомфортно для туристов. Но никакого черного списка нет, нет такого, что туроператоры не рекомендуют ехать в Таиланд", – отметила эксперт.

Ломидзе уточнила, что вопрос с ПЦР действительно существует, туристов об этом предупреждают в агентствах. Однако никто не отговаривает и никто не пытается перенаправить в другую страну.

Специалист напомнила, что до этого похожая ситуация была с отдыхающими на Кубе, где по прилете надо было проходить ПЦР-тестирование, результат которого у двух третей самолета оказывался положительным. Выяснилось, что тогда были проблемы с тестами, через какое-то время ПЦР отменили.

Она отметила, что непонятно, почему часто выявляются положительные результаты ПЦР-тестов по прилете в Таиланд. Эксперт выразила мнение, что дело может быть не в тестах, а в увеличении заболеваемости и заразности "Омикрон"-штамма.

Ломидзе уточнила, что был направлен запрос в министерство туризма Таиланда, в настоящий момент ожидаются разъяснения.

"Спрос и так невысокий для Таиланда, говорить, что идет снижение или поток туристов перенаправляется, нельзя, поток и так минимальный", – подчеркнула она.

Информация о том, что туроператоры рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Таиланд в связи с гораздо более высокими рисками получения положительного теста на коронавирус по прилете, чем в других странах, появилась ранее.

Представитель агентства OnlineTur Игорь Блинов отмечал, что некоторые турагенты перестали подтверждать бронь на поездки в Таиланд, рекомендуя клиентам выбирать более лояльные страны.

Кроме того, в АТОР пояснили, что в случае сдачи положительного теста на COVID-19 туристу придется уйти на карантин в гостинице, стоимость проживания в которой в некоторых случаях достигает 200 тысяч рублей.

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