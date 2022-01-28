Россиян предупредили о рисках въезда в Таиланд по новой программе

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Россиян предупредили о рисках, связанных с въездом в Таиланд по новой программе Test&Go. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
По новой программе россияне могут въехать в Таиланд с 1 февраля. К уже доступным направлениям добавляется Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип) и Трат. Туроператоры советуют продолжать ездить на отдых по схеме "песочниц".
"Возможность отдыхать по программе Test&Go, вероятно, привлечет самостоятельных туристов. <...> В случае если у самостоятельного туриста обнаружат положительный тест на COVID-19, дальнейшее решение этой ситуации ляжет на его плечи", – предупредили специалисты.
Эксперты посоветовали туристам приобретать туры у туроператоров, чтобы защититься в таких ситуациях.
Ранее сообщалось, что самой опасной страной мира для путешествий в 2022 году признана Венесуэла. Соответствующий вывод аналитики сделали, сравнив статистику преступлений из разных государств. Индекс преступности в Венесуэле составил 83,58 балла. А индекс безопасности – 16,42 балла.
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