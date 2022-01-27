Аналитики назвали самые опасные страны для путешествий в 2022 году

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Самой опасной страной мира для путешествий в 2022 году признана Венесуэла. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo.

Соответствующий вывод аналитики сделали, сравнив статистику преступлений из разных государств. Индекс преступности в Венесуэле составил 83,58 балла. А индекс безопасности – 16,42 балла соответственно.

На втором месте оказалась Папуа-Новая Гвинея. Там индекс преступности составляет порядка 81 балла. Следом идут Афганистан и Южная Африка (77 и 76 баллов соответственно).

В десятку опасных для путешественников стран также вошли Гондурас (74,1 балла), Тринидад и Тобаго (71,3 балла), Гайана (68,9 балла), Сальвадор (68,6 балла) и Ямайка (67,8 балла).

Замыкает топ-10 антирейтинга Сирия. Индекс преступности в этом государстве составляет 67,4 балла.

Ранее туроператоры рассказали, в каких странах россиянам отдыхать безопаснее всего. В современных условиях эксперты рекомендуют приобретать путевку через турагентство. Это поможет избежать форс-мажорных ситуаций, которые могут случиться до и во время поездки.