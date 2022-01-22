Куба отменила ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации для российских туристов

Фото: AP Photo/Eliana Aponte
Российским туристам, путешествующим на Кубу через туроператора, больше не придется предъявлять при въезде сертификат вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает "Интерфакс".
Послабление со стороны кубинских властей связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. По словам советника по туризму посольства Кубы в РФ Хуана Карлоса Эскалона Пельисера, в республике вакцинировано более 92% населения, включая детей старше двух лет.
Помимо этого, большинство туристов, которые летают по линии туроператоров, остаются в отелях под постоянным наблюдением медицинской бригады, которая есть в каждой гостинице.
В то же время всем путешественникам все еще нужно не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код.
В стране проводятся экскурсии, работают бары и рестораны, но туристам по-прежнему нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Ранее российским туристам нужно было предъявить международный сертификат вакцинации от СOVID-19. Те, у кого не было этих документов, должны были предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что в январе выгоднее всего лететь отдыхать в Египет, Турцию, Кубу и Доминикану. По словам эксперта, сейчас для россиян открыты 79 стран, это в 4 раза больше, чем в 2020 году.
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