В РСТ рассказали о самых выгодных туристических направлениях в январе

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в январе выгоднее всего лететь отдыхать в Египет, Турцию, Кубу и Доминикану.

По словам эксперта, сейчас для россиян открыты 79 стран, это в 4 раза больше, чем в 2020 году. "Чартерные рейсы сейчас разрешены в 7 стран: Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану, Кубу, Мексику и Катар. В другие страны, которые открыты, летают только регулярные рейсы. К ним можно отнести Грецию, Хорватию, Болгарию, Мальдивы, Сейшелы, Сербию, Армению и так далее", – уточнил он.

Однако наиболее выгодные направления в январе, по мнению специалиста, – это Египет, Турция, Куба и Доминикана.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ После окончания новогодних праздников цены всегда снижаются, и сейчас фактически по всем популярным направлениям есть более доступные варианты. Прежде всего, здесь можно упомянуть Египет. На посленовогодние даты действует специальное предложение, когда цена, например, в трехзвездочный отель стартует от 30 тысяч на двоих на 5 дней.

В Турцию в текущем месяце можно полететь тем, кто предпочитает комфортный климат, говорит Горин. "Сейчас там все-таки не сезон, на новогодние праздники температура была 15–19 градусов, море уже остыло. Чартерных рейсов зимой нет, зато есть регулярные как в Стамбул, так и в Анталью", – уточнил он.

Однако, по словам вице-президента РСТ, даже зимой в Турции есть чем заняться. В частности, здесь имеются отели с подогреваемой морской водой, спортзалы, поля для игры в гольф и в футбол.

"Поэтому, кто любит путешествие не в жаркий климат, а в комфортный, когда можно активно заниматься спортом, гулять, дышать морским воздухом, купаться в закрытых бассейнах, посещать спа-центры, Турция – прекрасное направление, где есть много предложений", – подчеркнул специалист.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Так как в Турцию есть регулярные перевозки, то имеются и специальные цены. Большой плюс, что всегда можно выбрать именно отель под свой бюджет. Надо понимать, что один отель 5 звезд может существенно отличаться от другого, нужно просто смотреть на все сервисы в гостинице.

Кроме того, сейчас очень много предложений по Кубе и Доминикане, продолжает эксперт. Горин также напомнил, что эти направления обслуживают чартерные рейсы.

"Несмотря на долгий перелет, там тоже есть интересные ценовые предложения. Разброс цен самый разнообразный. Есть турпакет за 160–180 тысяч. В Доминикану имеется за 250 тысяч на двоих на неделю включая перелет. И бывают специальные акции, когда на свободные места перед вылетом есть горящие предложения", – пояснил вице-президент РСТ.

По словам Горина, сейчас для въезда в Турцию или Египет будет достаточно сертификата о вакцинации (признается только "Спутник V") или ПЦР-теста. "Перед поездкой нужно заполнить электронную анкету, получить код. Конечно, нужно обязательно иметь медицинскую страховку, включающую лечение от ковида. Неважно, болели или нет. И нужно помнить, что правила могут поменяться в любой момент", – подчеркнул эксперт.

Для въезда в Доминикану не нужно ни ПЦР-теста, ни сертификата о вакцинации, уточнил он. На Кубу же примут только после прививки любой российской вакциной от коронавируса, уточнил Горин. Чтобы подобрать наиболее выгодные предложения, эксперт советует обращаться к турагентам.

Тем, кто планирует отдохнуть летом без большого ущерба для кошелька, специалист рекомендует озаботиться выбором места заранее. Чтобы сэкономить на поездке, Горин советует покупать туры по акциям раннего бронирования со скидками примерно за полгода. "Сейчас в феврале-марте стартуют акции раннего бронирования на летний сезон. И скидки будут от 10 до 40%", – подчеркнул он.

Если отпуск наметился неожиданно, не нужно забывать о горячих предложениях, продолжает специалист.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Покупать туры выгоднее в турпакетах с чартерными туристическими рейсами, потому что если есть чартерная перевозка – это еще 20–30% дополнительной экономии на перелете. Перелет в турпакете составляет 50–70%. И от того, по какой цене вы купите билет, будет зависеть конечная стоимость всего путешествия.

Ранее исследование показало, что в 2022 году многие россияне (82%) планируют отправиться в путешествия. В список самых популярных направлений вошли Турция (32%), Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). Вместе с тем 73% респондентов планируют путешествия внутри страны.

