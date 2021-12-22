Власти Египта планируют повысить минимальные цены в отелях в 2022 году

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о значительном повышении минимальных цен на проживание в гостиницах Египта в 2022 году. Об этом сообщается на сайте АТОР.
По данным организации, решение министерства по туризму и древностям Египта об установлении новой пороговой стоимости пребывания в отелях уже утвердило правительство страны. Новые правила ценообразования начнут действовать с 1 мая 2022 года.
В соответствии с законом стоимость проживания в пятизвездочных отелях вырастет по меньшей мере на 25%, в четырехзвездочных – на 42%. Таким образом, проживание в пятизвездочной гостинице для одного человека обойдется как минимум в 50 долларов в сутки. Минимальная стоимость суточного проживания в четырехзвездочном отеле будет начинаться от 40 долларов.
Кроме того, правительство Египта впервые введет регулирование цен на услуги гостиниц более низких категорий. Проживание в "трешках" будет стоить минимум 30 долларов в сутки, в двухзвездочных отелях – 20 долларов в сутки, в однозвездочных – 10 долларов за ночь.
Данное законодательное требование будет действовать во всем Египте. В провинциях Асуан, Луксор, Новая Долина, а также городах Нувейба и Таба закон вступит в силу позже – с 1 ноября 2022 года.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что после 15 января 2022 года стоимость туров в Египет может сильно снизиться. Эксперт оценила вероятную цену за недельный отдых в 15–20 тысяч рублей за человека.
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