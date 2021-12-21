В АТОР спрогнозировали снижение стоимости туров в Египет после новогодних праздников

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После 15 января 2022 года стоимость туров в Египет значительно снизится. Цена недельного тура может достигнуть 15 000–20 000 рублей за одного человека. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала Агентству "Москва".

Она подчеркнула, что минимальная стоимость туров в Египет на новогодние праздники составляет 45 000 рублей.

"И то, наверное, по такой цене сейчас мало что осталось. Неделя в четырехзвездочном отеле стоит от 65 000 рублей на человека", – отметила Ломидзе.

При этом она добавила, что до 25 декабря 2021 года можно успеть отдохнуть за 15 000–20 000 рублей на человека. Такая же картина, считает Ломидзе, будет и после 15 января. По ее словам, это связано со снижением спроса по этому направлению.

Ранее сообщалось, что Вьетнам обновил правила въезда и посещения страны российскими туристами. Согласно новым требованиям, въезд в страну разрешен только вакцинированным гражданам РФ. Переболевшим и детям 12–18 лет в посещении Вьетнама будет отказано.

