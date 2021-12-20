Дополнительные авиарейсы запустят в Крым на новогодние праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дополнительные авиарейсы в Крым станут доступны пассажирам из ряда городов России на период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Перелеты откроются из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. Кроме того, самолеты будут следовать из Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

В новогодние праздники рейсы будут осуществлять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Наибольшее число вылетов в Крым запланированы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" ранее оценили, насколько активно россияне готовы путешествовать в новогодние праздничные дни. Выяснилось, что интерес к поездкам на 13% выше, чем в 2020 году. Наиболее востребованные направления – Сочи, Симферополь, Калининград и Минеральные Воды.