Стало известно, куда москвичи отправятся на новогодние праздники

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" выяснили, что в текущем году на 13% больше (по сравнению с прошлым годом) жителей столицы улетят в другие города РФ и на зарубежные курорты на Новый год и праздники.
Уточняется, что в поездки по России на праздники отправится примерно такое же количество москвичей, что и в 2020 году. Однако за границу в этот Новый год уедут в 5 раз больше туристов (20%).
Среди самых востребованных направлений по стране – Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Махачкала, Омск и Санкт-Петербург.
Из зарубежных курортов российские туристы выбирают Турцию, Молдову, Армению, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, Киргизию, Венгрию, Египет, Грузию.
Сообщается, что в прошлом году количество поездок было меньше, так как сильное влияние оказали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Кроме того, в прошлом году москвичи приобретали авиабилеты на праздничные дни за 1,5 месяца до вылета по РФ и за 2 месяца для полетов за границу. В текущем году туристы покупали билеты на праздничные дни раньше, что говорит о росте уверенности путешественников.
Ранее стало известно, что новогодние туры за рубеж подорожали на 20%. Так, праздничные туры в Турцию выросли в цене на 15–20% по сравнению с ноябрем. Египетские курорты тоже значительно подорожали: стоимость отдыха стартует от 45 тысяч рублей на человека.
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