Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Кению

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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Кению из-за ситуации по коронавирусу. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что в данной стране активно циркулирует "Омикрон"-штамм коронавируса. Кроме того, в Кении фиксируется существенный рост заболеваемости: к 20 декабря зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
В Роспотребнадзоре добавили, что если нельзя отменить поездку, то следует помнить, что для въезда в страну потребуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его необходимо получить не более чем за 96 часов до вылета.
Ранее сообщалось, что Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранцев, проживающих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Данное решение также вызвано ситуацией с распространением коронавируса.
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