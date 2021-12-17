РФ ограничит въезд иностранцев из Кении с 19 декабря

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С 19 декабря Россия ограничит въезд иностранцев, проживающих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Такое решение приняли из-за распространения коронавируса и для обеспечения безопасности населения страны.

Роспотребнадзору и Минтрансу РФ поручили организовать проведение экспресс-тестирования на коронавирус граждан России, прибывающих из Кении. Кроме того, ведомства должны будут обеспечить контроль за соблюдением этими гражданами самоизоляции в течение двух недель.

Ростуризму поручили проинформировать туроператоров о вводимых ограничениях.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса "Омикрон" выявили в ЮАР. Британские ученые тогда заявили, что данный вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

