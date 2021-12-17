РФ ограничит въезд иностранцев из Кении с 19 декабря

Фото: Depositphotos/Mauvries
С 19 декабря Россия ограничит въезд иностранцев, проживающих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
Такое решение приняли из-за распространения коронавируса и для обеспечения безопасности населения страны.
Роспотребнадзору и Минтрансу РФ поручили организовать проведение экспресс-тестирования на коронавирус граждан России, прибывающих из Кении. Кроме того, ведомства должны будут обеспечить контроль за соблюдением этими гражданами самоизоляции в течение двух недель.
Ростуризму поручили проинформировать туроператоров о вводимых ограничениях.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса "Омикрон" выявили в ЮАР. Британские ученые тогда заявили, что данный вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россия ограничит въезд иностранцев из Кении с 19 декабря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: