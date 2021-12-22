Названы популярные направления для туристов из РФ на Новый год

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Курорты Египта и некоторых других стран возглавили топ наиболее популярных туристических направлений для россиян в период с конца декабря по 10 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей Cloudpayments.

В турагентстве Romans Tur назвали ключевыми критериями поиска туров наличие моря и теплой солнечной погоды.

"Самые популярные направления – Египет, Доминикана, Мальдивы и Куба. Также востребованы туры по России, самое популярное направление – Сочи", – рассказали в турагентстве.

По данным сервиса Cloudpayments, онлайн-оборот авиабилетов в период с 1 по 19 декабря 2021 года вырос в сравнении с тем же периодом минувшего года на 197%. Средний чек покупки туров вырос на 4% и составил 39 126 рублей.

Аналогичная тенденция на повышение спроса зафиксирована в области продаж железнодорожных билетов. Оборот в онлайне увеличился на 57%, а средний чек вырос на 3% – с 3 581 до 3 675 рублей. Наиболее популярными стали такие направления, как Адлер, Санкт-Петербург и Казань.

В области автобусных перевозок число транзакций в Сети выросло на 139%. Значительно увеличился и средний чек (39%), он теперь составляет 2 782 рубля.

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, после 15 января 2022 года стоимость туров в Египет может сильно снизиться. Эксперт оценила вероятную цену за недельный отдых в 15–20 тысяч рублей за человека.

